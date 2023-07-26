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        Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:00
        Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.

        Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

        Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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