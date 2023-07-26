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        Hatay'da firari hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:52
        Hatay'da firari hükümlü yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Kışlalar Mahallesi'nde saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Firari hükümlü M.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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