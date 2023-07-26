Hatay'da cinayet zanlısı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
Sanayi Mahallesi'nde 25 Temmuz'da Şaban Karapür'ün (42) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şaban Karapür ve M.Y. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklanan Şaban Karapür kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, şüpheli, polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınmıştı.