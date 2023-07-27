ABD'de yaşayan Türk gencinden Hatay'daki depremzedelere yardım eli

HATAY (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan 17 yaşındaki Hilal Tokat, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasıyla Hatay'da aşevi kurulmasına katkı sundu.

New Jersey eyaletinde yaşayan Tokat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için sosyal medya üzerinden organize ettiği kampanyayla 65 bin dolar toplanmasını sağladı.

Bağışların katkısı ve Nef Vakfı ile İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin işbirliğinde Antakya EXPO Alanı'na aşevi kuruldu.

Ailesiyle kente gelen genç kız, ziyaret ettiği aşevinde depremzedelere yemek ikram etti.

Tokat, AA muhabirine, kampanyaya ailesi ve arkadaşlarının da destek verdiğini söyledi.

Depremzedelere katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tokat, "Nef Vakfının bir aşevi açma projesi vardı. Bunu gerçekleştirmek için kampanya başlattım. Burada günde 12 bin kişiye 3 öğün yemek dağıtılıyor." dedi.

Nef Vakfı Sosyal Hizmetler Koordinatörü Ercüment Arabacı ile İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik de Hilal Tokat'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.