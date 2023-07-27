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        Hatay'da uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:56
        Hatay'da uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine A.E'yi durdurdu.

        Üst aramasında 200 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

        A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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