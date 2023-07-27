İskenderun'da gönüllü öğretmenlere plaket verildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim veren öğretmenlere plaket takdim edildi.
İlçedeki bir özel hastanenin bahçesine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim çadırı kuruldu.
Burada gönüllü çalışan öğretmenler Derya Polat, Ebru İşler ve Sevilay Uyar, sağlık çalışanlarının çocuklarına ders anlattı.
Çadırda 3 ay süren eğitimin ardından hastane yönetimince düzenlenen törende, öğretmenlere plaket verildi.