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        İskenderun'da gönüllü öğretmenlere plaket verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 20:53
        İskenderun'da gönüllü öğretmenlere plaket verildi

        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim veren öğretmenlere plaket takdim edildi.

        İlçedeki bir özel hastanenin bahçesine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim çadırı kuruldu.

        Burada gönüllü çalışan öğretmenler Derya Polat, Ebru İşler ve Sevilay Uyar, sağlık çalışanlarının çocuklarına ders anlattı.

        Çadırda 3 ay süren eğitimin ardından hastane yönetimince düzenlenen törende, öğretmenlere plaket verildi.

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