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        UNDP'den Hatay'daki konteyner kente destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:56
        UNDP'den Hatay'daki konteyner kente destek

        HATAY (AA) - Hatay'da depremzedeler için oluşturulan 280 konteynerlik barınma alanına, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında içme suyu, çamaşır ve kurutma makinesi ile klima desteği verildi.

        Sivil toplum kuruluşlarınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından 1500 kişinin konaklaması için Antakya Expo Alanı'na kurulan konteyner kentte çalışmalar sürüyor.

        UNDP'nin desteğiyle, barınma alanına arıtma sistemiyle içme suyu temin edildi, atık su arıtma tesisi kuruldu, çamaşır ve kurutma makineleri yerleştirildi.

        Çalışma kapsamında, sahadaki 280 konteynere de klima takıldı.

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, gazetecilere, çevre kirliliğini önlemeyi ve yerleşim alanlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Çalışmaların, Japonya hükümetinden sağlanan destekle finanse edildiğini belirten Vinton, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de depremde ağır yıkıma uğrayan 11 ildeki kentlere, topluluklara, kırılgan gruplara yönelik sosyal hizmetlerin tekrar başlatılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi, tehlikeye giren kültürel mirasın korunması, mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve küçük işletmelerin faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için devlet kurumları, belediyeler ve yerel sivil toplum kuruluşları destek sağlıyor."

        İhtiyaç Haritasının kurucu ortağı ve UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi de olan oyuncu Mert Fırat, ailelere, kalıcı konutlara taşınıncaya kadar daha iyi koşullar sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

        Plastik atık oluşumunu önleme amacıyla 10 bin yeniden kullanılabilir cam şişesi ile galvanizli çöp konteynerleri temin edildiğini dile getiren Fırat, Kahramanmaraş'ta ağustosta açılacak konteyner kente de aynı türden yardım sağlanacağını kaydetti.

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