Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.
Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.