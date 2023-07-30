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        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:17
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.

        Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle yıkıldı.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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