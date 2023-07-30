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        Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:14
        Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

        İlçe sınırlarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda karaya vuran bir tekneyle karşılaşan vatandaşlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.

        Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.

        Samandağ Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin incelediği teknenin motorsuz ve tescilsiz olduğu belirtilerek "Tekneyle ilgili adli ve idari tahkikata başlatılmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

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