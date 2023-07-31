Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:22
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Gedik mevkisindeki bir evden dökülen közün ormanlık alana sıçraması sonucu bölgede yangın başladı.

        İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 30 arazöz ve 80 personel bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

        Polis, yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına adı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Hatay´da iki grup arasındaki kavga kamerada
        Hatay´da iki grup arasındaki kavga kamerada
        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
        Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yenide...
        Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yenide...