Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da depremzedeler için "Yaşam ve Gelişim Kampüsü" açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:54
        Hatay'da depremzedeler için "Yaşam ve Gelişim Kampüsü" açıldı

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, afetzedelerin günlük hayata adaptasyonunu desteklemek için "Yaşam ve Gelişim Kampüsü" hizmete açıldı.

        Uludağ Enerji tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ile Panoffect Medya'nın destek sağlayacağı kampüste, Antakya ilçesindeki Bursa Kütahya Konteyner Kenti'nde 40 binden fazla depremzedeye 2 yıl hizmet verilecek.

        Kampüsteki 9 konteynerde sanatsal aktiviteler, oyunlar ve mesleki atölyeler düzenlenecek, psikolojik danışmanlık sağlanacak.

        Projeyle depremzedeler için mesleki gelişim fırsatları da sunulması amaçlanıyor.

        Kampüste okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için de oyun atölyesi yer alıyor. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunulması, müzik, dans, tiyatro ve resim gibi atölyelerden faydalanması hedefleniyor.

        Kadınlar için ise meslek atölyeleriyle istihdam edilebilirliklerinin artırılması için eğitimler düzenleniyor.

        - "Projemiz, bölge için sürdürülebilir çalışma modelini temsil ediyor"

        Uludağ Enerji Üst Yöneticisi İsmail Ergüneş, gazetecilere, şirket olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde bulunmaya ve insanların yaralarını sarmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

        Ergüneş, arama kurtarma ekiplerinin depremlerin ilk saatlerinden destek için Bursa'dan afet bölgesine giderek çalışmalara katıldığını belirtti.

        Kesinti yaşanan yerlerde şebekelerin onarımı konusunda çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Ergüneş, şöyle konuştu:

        "Temel ihtiyaçların karşılanması adına yardım tırlarımızı da depremzedelere ulaştırdık. Acil ihtiyaçların giderilmesinden sonra ise bölgede kalıcı bir proje geliştirmek adına 'Yaşam ve Gelişim Kampüsü' projemizi devreye aldık. Bu projemiz sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bölge için sürdürülebilir bir çalışma modelini de temsil ediyor. 2 yıl sürecek projemizden 40 bin kişinin yararlanmasını planlıyoruz."

        Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yaşam ve Gelişim Kampüsü'nün açılışıyla, üniversite olarak sadece eğitimde değil, toplumun her alanında katkı sağlamaya hazır olduklarını bir kez daha gösterdiklerini anlattı.

        Projeye destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Alanında uzman hocalarımızla her detayında yer aldığımız bu projeye sürdürülebilir bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlgili atölyelerde, üniversite öğrencilerimizin uzmanlığı ve sevgi dolu rehberliğiyle çocuklarımızın hayal güçlerini beslemek ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmayı hedefliyoruz." dedi.

        Panoffect Medya Üst Yönetici Salih Subaşı da anlamlı bir projenin destekçileri arasında yer almaktan gurur duyduklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Hatay´da iki grup arasındaki kavga kamerada
        Hatay´da iki grup arasındaki kavga kamerada
        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
        Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor