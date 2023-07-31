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        Erzin'de gönüllü gençler 3 yıldır "can dostlarını" besliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:59
        Erzin'de gönüllü gençler 3 yıldır "can dostlarını" besliyor

        HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, 3 yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

        Bisikletleriyle sokak sokak gezen gençler, kentin farklı noktalarındaki alanlara mama ve su bırakarak can dostlarını besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Haftada iki gün sokak hayvanlarını besleyen gönüllü gençler aynı zamanda yaralı ve hasta hayvanların da tedavisinin yapılmasına destek oluyor.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı ve hayvansever Önder Akyol, AA muhabirine 3 yıldır hayvansever gençlerle birlikte haftada iki gün bisikletleriyle ilçeyi dolaşarak belirledikleri noktalara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

        Akyol, yaklaşık 120 kişiden oluşan hayvanseverle can dostlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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