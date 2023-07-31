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        Hatay'da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 21:43
        Hatay'da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan S.S.Y, A.Ü, M.Ç ve Ö.C. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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