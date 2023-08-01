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        DOSYA HABER - Hatay'ın kırsal mahallelerindeki depremzedeler için 2 bin 283 köy konutu yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:06
        DOSYA HABER - Hatay'ın kırsal mahallelerindeki depremzedeler için 2 bin 283 köy konutu yapılıyor

        HATAY (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, kırsal mahallelerdeki afetzedeler için yöresel mimariye uygun 2 bin 283 köy konutu inşa ediliyor.

        AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının ilk bölümünde Hatay'ın kırsal mahallerindeki konut inşaatları ele alındı.

        "Asrın felaketi"nde çok katlı binaların yanı sıra Hatay'ın kırsal mahallelerindeki bazı evler de yıkıldı, hasar gören yapılar oldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce buralardaki depremzedeler için köy tipi konutlar yapılması kararlaştırıldı.

        İhale sürecinin ardından yüklenici firma tarafından kent genelinde 2 bin 283 köy konutunun yapımı başladı.

        Bu tip konutların yapımının sürdüğü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde, 17 Nisan'da temelleri atılan 47 evin 25'inde kaba inşaat tamamlandı.

        Tek katlı, 124 metrekare, 3+1 şeklinde inşa edilen konutlar, ince işçilik ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

        - Tarım ve hayvancılığın sürmesi için 46 kırsal mahalleye 2 bin 283 konut

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin ardından kent merkezi ve kırsal mahallelerin ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

        Kırsal mahalleler için yürütülen çalışmaları anlatan Masatlı, "Kent genelinde kırsal yaşamı canlandırarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için 46 kırsal mahallemizde 2 bin 283 konutun yapımına başlandı. Çalışmalar süratle devam ediyor. Ağır ve orta hasarlı binaların da yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." dedi.

        - Depreme dayanıklı ve yöresel mimariye uygun inşa ediliyor

        Babatorun Mahallesi'ndeki köy konutlarının yapımında çalışan inşaat mühendisi Esra Abdulganioğlu da 47 konutun yapımının sürdüğünü belirtti.

        Evlerin tamamlanması için hızlı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Abdulganioğlu, şöyle konuştu:

        "25 konutta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer 22'sinin ise kaba inşaatı devam etmektedir. Evlerimiz 3+1 ve 124 metrekare olarak dizayn edilmiştir. İnce iş, kaba iş hepsinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem depreme dayanıklı konutlar inşa etmeye çalışıyoruz hem de halkımızın beğeneceği yöresel mimariye uygun evler yapıyoruz. Köy halkımız için bazı evleri bitirdik, örnek daire olarak onlara sunduk. Sürekli vatandaşlarımız geliyor. Evleri çok beğeniyorlar. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor."

        Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer de depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında yer aldığını belirterek, "Depremzedelerin sabırsızlıkla beklediği evler bitmek üzere. En kısa zamanda çevre düzenlemesi biter bitmez depremzedelere teslim edeceklerini bize bildirdiler. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Evler güzel, villa tipinde, depreme dayanıklı ancak bu kadar güzel ev yapılır." ifadelerini kullandı.

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