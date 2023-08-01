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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:43
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'da çeşitli suçlardan aranan ve operasyonla yakalanan 9 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "yağma", "hırsızlık", "rüşvet", "uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "silahlı yağma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarıyla ilgili haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla 9 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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