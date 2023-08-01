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        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:18
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

        Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip ediyor.

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