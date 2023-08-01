Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Akçova Mahallesi'nde bulunan geçici konaklama merkezinde kanadından yaralanmış halde peçeli baykuşu gören vatandaşlar, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirdi.
Ekipler, peçeli baykuşu ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.