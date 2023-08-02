Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da aranan 84 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:38
        Hatay'da aranan 84 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı

        HATAY (AA) – Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki asayiş uygulamalarında 34 bin 960 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

        Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, biri kurusıkı 9 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 32,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyete götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?

        Benzer Haberler

        Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü
        Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü
        Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
        Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
        Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
        Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
        Askerleri taşıyan nakil aracı, TIR'a çarptı: 13 asker hafif yaralı
        Askerleri taşıyan nakil aracı, TIR'a çarptı: 13 asker hafif yaralı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı