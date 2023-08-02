Hatay'da aranan 84 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı
HATAY (AA) – Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 84 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki asayiş uygulamalarında 34 bin 960 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, biri kurusıkı 9 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 32,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyete götürüldü.