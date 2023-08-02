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        Hatay'da gişe bariyerine çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:42
        Hatay'da gişe bariyerine çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı

        HATAY (AA) - Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoyol gişelerini ayıran beton bariyere çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

        M.T. yönetimindeki 31 AHP 75 plakalı muz yüklü tır, İskenderun'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarparak alev aldı.

        Hafif yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan M.T'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tırdaki yangını söndürdü.

        Yaralı sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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