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        DOSYA HABER - Hatay'da inşasına başlanan 30 bin 749 kalıcı konutta çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:06
        DOSYA HABER - Hatay'da inşasına başlanan 30 bin 749 kalıcı konutta çalışmalar sürüyor

        HATAY (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, temeli atılan 30 bin 749 kalıcı konutun inşası devam ediyor.

        AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının dördüncü bölümünde Hatay'ın kent merkezindeki konut inşaatları ele alındı.

        Hatay'da afetin yaralarının sarılması için kırsala köy tipi evler yapılırken, kent merkezi için de kalıcı konutlar inşa ediliyor.

        İl genelinde yapılması planlanan yaklaşık 200 bin kalıcı konuttan temeli atılan 30 bin 749'unda çalışmalar sürüyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, büyük deprem felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.

        Devletin zarar gören şehir merkezleri ve köyleri ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Masatlı, "Bu kapsamda ilk olarak vatandaşlarımızın çadır ve konteyner kentlerden kalıcı evlerine dönmeleri için TOKİ tarafından on binlerce konutun yapımına ivedilikle başlanmıştır. Hatay'ımızda şu an itibarıyla 30 bin 749 kalıcı konutun temeli atılmıştır. Diğer kalıcı konutların yapım süreci ise belirlenen takvim çerçevesinde devam etmektedir." dedi.

        Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Masatlı, vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına yerleşmesi için devletin bütün imkanlarını kullandığını aktardı.

        - Binalara radye temel ve perde beton uygulanıyor

        Yüksek inşaat mühendisi İbrahim Halil Fincan da Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılan 2 bin 313 konutun proje müdürü olduğunu ifade etti.

        İnşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatan Fincan, şunları kaydetti:

        "Binalarımız yükselmeye başladı. İşimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ'ye bağlı olarak devam etmektedir. Kısa süre önce başladığımız şantiye çalışmalarımızda ivedilikle zemin etüt ve sondaj çalışmalarını yaptık. Zemin etüt ve sondaj çalışmalarımıza ve deprem yönetmeliğine uygun olarak statik ve betonarme projelerimizi hazırladık. Binalarımız radye temel sistemli olup bütün binalar betonarme perde sistemiyle inşa edilmektedir. Çevre ve altyapı düzenlemesi de işimize aittir. Çalışmalarımız gece ve gündüz vardiyalı olarak devam etmekte olup 2 bin 313 konutu belirlenen süre içerisinde bitirmek için çalışmaktayız."

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