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        Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:49
        Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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