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        Hatay'da gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:03
        Hatay'da gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde A.A'yı darbedip 4 bin 520 lira ve 120 dolarını zorla alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Eşkali belirlenen Y.A. ve M.E, Alsancak Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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