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        Hatay'da otomobilin koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:44
        Hatay'da otomobilin koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili otoyolda durdurdu.

        Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, koltuğun içine gizlenmiş 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.B.A. emniyete götürüldü.

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