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        Hatay'da 225 çocuğa bisiklet hediye edildi ve güvenli sürüş eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:19
        Hatay'da 225 çocuğa bisiklet hediye edildi ve güvenli sürüş eğitimi verildi

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Umuda Pedal Derneği ve İlk Adım Cycling Academy iş birliğiyle konteyner kentlerde kalan 225 çocuğa bisiklet hediye edildi ve güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi.

        Antakya İSO Konteyner Kenti'nde Hatay Valiliği'nin destekleriyle çocukların hayatlarına renk katmak amacıyla başlatılan Bisiklet Temel Eğitim Programıyla 8-14 yaş aralığındaki 225 çocuğa güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgi verildi.

        TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, yaptığı açıklamada TEGV olarak afetin ilk gününden itibaren hızlı aksiyon alarak bölgedeki çalışmaları başlatarak, çocukların iyilik halini sağlamak ve eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Tosyalı, çocukların nitelikli eğitimle buluşması ve gelişimlerini desteklemek için çalıştıklarını kaydederek" Hatay Antakya'da Umuda Pedal ve İlk Adım Cycling Academy iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte de çocukların yüzündeki gülümsemeye bir kez daha şahit olmak bizler için çok anlamıydı." ifadelerini kullandı.

        İlk Adım Cycling Academy Kurucuları Barış Uludağ ve Nil Yangınoğlu Uludağ kampanyaya destek olarak çocuklara bisiklet ulaştırmak, bisiklet sporunu ve kültürünü çocuklara en keyifli ve doğru şekilde aşılamak adına katkı sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

        Umuda Pedal Derneği Başkanı Erkan Koyuncu da çocukların gelişimleri için sosyal yaşamlarına ve sağlıklı rutinlere dönmelerine yardımcı olmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Koyuncu, bisikletin çağdaş dünyada hem spor hem de ulaşım için kullanılan tek araç aynı zamanda çocuklar için de güzel anıların ve neşenin kaynağı olduğunu ifade etti.

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