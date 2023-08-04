Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 08:00
        Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        HATAY (AA) - Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Topal idaresindeki 07 BFT 665 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun yolunda park halindeki tıra çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki Rukiye ve İbrahim Türkmen’in hayatını kaybettiğini, sürücü ve Zeynep Büşra Türkmen'in yaralandığını tespit etti.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Kartal gergin maçta turladı!
        Kartal gergin maçta turladı!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da depremzedeleri...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da depremzedeleri...
        Hatay'da 225 çocuğa bisiklet hediye edildi ve güvenli sürüş eğitimi verildi
        Hatay'da 225 çocuğa bisiklet hediye edildi ve güvenli sürüş eğitimi verildi
        Hatay'da otomobilin koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da otomobilin koltuğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bakan Ersoy: Antakya´nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağı...
        Bakan Ersoy: Antakya´nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağı...