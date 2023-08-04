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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay İskenderun'da temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:57
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay İskenderun'da temaslarda bulundu
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        HATAY (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Bolat, kentteki programları kapsamında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulunan Bolat, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Limanda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı feribota binen Bolat, denize açılarak limandaki çalışmaları inceledi.

        Programlarında Bakan Bolat'a Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve diğer ilgililer eşlik etti.

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