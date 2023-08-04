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        TDV Hatay'da depremzedelere gıda ve hijyen kolisi dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:06
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        TDV Hatay'da depremzedelere gıda ve hijyen kolisi dağıttı
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        HATAY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelere gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.

        TDV, Vakıflı Mahallesi'ndeki Gastronomi Konteyner Kent'te yardım dağıtım programı düzenledi.

        Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, programda, 6 Şubat'taki depremlerden sonra TDV'nin afetzedelerin yanında olmaya çalıştığını söyledi.

        Kentte toplam 10 bin 700 gıda ve hijyen kolisi dağıtıldığını aktaran Topçu, "Bu rakamı 15 bine tamamlayacağız. Kardeşlerimizin bir nebze yaralarını sarmak, onların acılarını dindirmek üzere maddi anlamda desteklerken manevi anlamda hocalarımız kardeşlerimizin yanında oluyorlar." diye konuştu.

        Topçu, depremlerde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

        "Emeği geçen başta Türkiye Diyanet Vakfımızın çok değerli ekibi olarak burada bulunan kardeşlerimize ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarına kalbi şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız çünkü biz sizlerle güçlüyüz. Sahadaki kardeşlerimiz mavi yeleklileri gördükleri zaman gerçekten muazzam bir hürmetle ikramla karşılıyorlar. Ellerinde avuçlarında ne varsa onlara ikram etmeye çalışıyorlar. Bu da milletimizin aslında ne kadar iyiliksever insanlar ve misafirperver olduklarını gösteriyor. Bu, muazzam kardeşliğin ve dayanışmanın bir örneğidir. Devlet millet el birliği içinde, büyük yaraları sarma ve afeti kaldırma adına mücadele ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada ve kardeşlerimizin her daim yanlarında."

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