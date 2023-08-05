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        Hatay'da iki suçtan aranan 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 01:32
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        Hatay'da iki suçtan aranan 5 kişi gözaltına alındı
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        HATAY (AA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı suçtan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 4 mahallede, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheliler M.R, H.G, İ.H.A, A.A. ve B.G'nin adresleri tespit edildi.

        Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlılara ait yerlerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

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