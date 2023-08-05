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        Hatay'daki depremzedelere konteyner desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:06
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        Hatay'daki depremzedelere konteyner desteği
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        HATAY (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Vakfı ve bir sigorta şirketince, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptırılan 25 konteynere depremzedeler yerleşti.

        İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve sigorta şirketinin genel müdürü Erdinç Yurtseven, Favvar Mahallesi'ne kurulan konteynerlerde kalmaya başlayan vatandaşları ziyaret etti.

        Yurtseven, gazetecilere, altyapısı ve ısınma sistemi hazır şekilde depremzedelere teslim edilen konteynerlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.

        İstanbul Vakfına desteklerinden dolayı teşekkür eden Yurtseven, "Samandağ'da depremzede vatandaşlarımız için oluşturduğumuz bu alandaki ihtiyaçları ve ailelerimizin durumunu takip etmeye devam edeceğiz ve destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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