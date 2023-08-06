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        GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:15
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        GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını çıktı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

        - Bölgede İHA'lar da görev yapıyor

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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