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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:58
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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

        - Bölgede İHA'lar da görev yaptı

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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