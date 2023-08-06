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        GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:40
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        GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        HATAY (AA) - Antakya'da çıkan ve kontrol altına alınan yangına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

        - İHA'lar da görev yaptı

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        - 4 kişi yakalandı

        Valilik açıklamasında, yangına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı duyuruldu.

        Açıklamada, "Antakya ilçemize bağlı Serinyol mesire alanında çıkan orman yangınına sebebiyet veren 4 şahıs olayın hemen ardından kolluk kuvvetlerimizin, karadan ve havadan yaptıkları operasyonla yakalanmış olup haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edilmiştir." denildi.

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