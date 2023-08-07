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        Hatay'daki orman yangınıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:33
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        Hatay'daki orman yangınıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangınıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Hatay Valiliği, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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