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        Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı

        Hatay'ın merkez İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:12
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        Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın merkez İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde evlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

        Şüphelilerin A.H. ve M.J. olduklarını tespit eden ekipler, zanlıları çalınan eşyalarla yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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