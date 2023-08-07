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        Hatay'da otomobillerden hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:01
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        Hatay'da otomobillerden hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde otomobillerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.

        Ekipler, S.O, H.Y, B.Ç, D.O. ve S.O'yu belirlenen adreslerde yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 215 lira, 320 dolar ve cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, B.Ç. ve D.O. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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