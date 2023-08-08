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        Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:21
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        Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen tıra çarpan otomobilin şoförü öldü, tır sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

        B.B. idaresindeki 31 ABR 66 plakalı hurda inşaat demiri yüklü tır, Dörtyol ilçesi İskenderun-Payas otobanında sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Devrilen tıra arkadan gelen Ahmet Çağırır'ın kullandığı 31 AEV 829 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki bir kişi ile tır şoförü B.B. yaralandı.

        Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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