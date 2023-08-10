Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatay'da evinde 19 bin 313 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evinde 19 bin 313 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY (AA) - Hatay'da evinde 19 bin 313 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli N.A'nın merkez Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Narkotik dedektör köpeği desteğiyle evde yapılan aramada, 19 bin 313 uyuşturucu hap, 10 bin 437 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        İskenderun'da kumar oynanan iş yerine operasyon
        İskenderun'da kumar oynanan iş yerine operasyon
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Hatay'da orman yangını (3)
        Hatay'da orman yangını (3)
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da orman yangını
        Hatay'da orman yangını