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        İskenderun'da ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 19:38
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        İskenderun'da ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları başladı.

        Depremlerde de ağır hasar gören kilisede bir inşaat firması tarafından yürütülen güçlendirme çalışmaları kapsamında çan kuleleri tedbir amaçlı yerinden söküldü.

        İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, AA muhabirine, çan kulelerinin ana gövdeden ayrılmış bir pozisyonda tehlike arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kilise maalesef deprem de çok ciddi hasar gördü. Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ve izni ile şu anda kilisemizde güçlendirme yapıyoruz. Güçlendirme işlemlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon konusundaki proje onaylarını aldıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlayacağız."

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