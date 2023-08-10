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        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:39
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        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

        Ekipler, depoda yaptığı aramada sırt çantasında 18 ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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