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        Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:41
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        Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor
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        HATAY (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yeni açtığı işletmesi hasar gören 43 yaşındaki künefeci Müslüm Günal, tescilli tatlıyı konteynere taşıdığı iş yerinde müşterilerine sunuyor.

        Antakya'da yaşayan, evli ve 3 kız babası Günal, 2005'te Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığı 40 metrekarelik dükkanda künefecilik yapmaya başladı.

        İşini büyütmek için Akasya Mahallesi'ndeki 350 metrekarelik bir işletmeye geçen Günal, müşterilerini yeni yerinde ağırlamaya başladıktan 13 gün sonra 6 Şubat depremlerini yaşadı.

        Depremde yeğeni ve kuzenini kaybeden Günal'ın iş yerinde ağır hasar oluştu.

        Günal, bunun üzerine mesleğini sürdürmek için yaptırdığı konteyneri Kisecik Mahallesi'ndeki araziye yerleştirdi.

        Coğrafi işaret belgesiyle tescilli Antakya künefesini artık konteynere taşıdığı tezgahında pişiren depremzede esnaf, yaşadıklarına ve kısıtlı imkanına rağmen geçimini sağlamaya çalışıyor.

        - "Meslekte ilk yıllarıma dönmüş gibi oldum"

        Müslüm Günal, AA muhabirine, deprem nedeniyle hem yakınlarını hem de dükkanını kaybettiğini söyledi.

        Ailesinin geçimi için işine devam ettiğini dile getiren Günal, "Dükkanı depremden 13 gün önce açmıştım. Afet nedeniyle 2 ay iş yapamadım. Sonrasında da küçük bir konteynerde hayata atılma mücadelesi verdim. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Meslekte ilk yıllarıma dönmüş gibi oldum." dedi.

        Günal, her şeye rağmen mesleğe devam edeceğini belirterek, "Hatay normalleşene kadar işimi konteynerde yapacağım. Kent normalleşince iş yerimi tekrar kurup yeniden başlayacağım. Künefe, atalardan kalan bir mirastır, kaybetmemek lazım" diye konuştu.

        Künefenin, Hatay'ın meşhur tatlısı olduğunu ifade eden Günal, müşterilerinin siparişlerini yetiştirmek için gayret ettiğini anlattı.

        Müşterilerden Bekir Yeral ise Günal'ın tatlısını çok beğendiği için haftada 3 kez konteynerdeki iş yerine geldiğini söyledi.

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