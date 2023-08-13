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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:25
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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Amanos Dağları eteklerindeki Kaledibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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