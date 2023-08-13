GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Amanos Dağları eteklerindeki Kaledibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.