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        AK Parti'li Hüseyin Yayman, Reyhanlı'da muhtarlarla bir araya geldi

        TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Reyhanlı'da muhtarlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:54
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        AK Parti'li Hüseyin Yayman, Reyhanlı'da muhtarlarla bir araya geldi
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        HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Reyhanlı'da muhtarlarla görüştü.

        Yayman, ilçedeki çay bahçesinde bir araya geldiği muhtarlarla sohbet etti, talepleri dinledi.​​​​​​​

        Buradaki konuşmasında, ilçedeki su sorununun yeni açılacak kuyularla çözüleceğini belirten Yayman, "AFAD ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından toplam 350 milyon lira hibe için onay alındı. Bu hafta ihaleye çıkılacak." dedi.

        Yayman, kuyulardan çıkacak suyun depolanıp ilçeye aktarılacağını ifade ederek, projeye desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Programa, eski AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak da katıldı.

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