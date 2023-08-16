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        Yöresel lezzetler yapan 4 arkadaştan başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:04
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        Yöresel lezzetler yapan 4 arkadaştan başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı
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        HATAY (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU / CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da bir araya gelerek yöresel lezzetler yapan depremzede dört arkadaş, başka şehirlere giden esnafa "Hatay'a dönün" çağrısı yaptı.

        Antakya ilçesinde yaşayan ve farklı meslekleri olan Erol Günal, Cuma Kuş, Ali Özçam ve Mustafa Ceylan'ın evleri ile iş yerleri 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördü.

        Depremin ardından memleketlerindeki afetzedeler için kolları sıvayan dört arkadaş, ilk etapta oluşturdukları fırında ekmek yapmaya başladı.

        Afetzedelere bir süre ekmek yaparak katkı sunan arkadaşlar, çok sayıda iş yerinin yıkıldığı kentte gelir elde edebilmek amacıyla fırının yanında ortak kasap açtı.

        Burada kentin yöresel lezzetlerinden tepsi kebabı, kağıt kebabı ve Belen tavanın yanı sıra lahmacun ve pide yapmaya başlayan depremzede arkadaşlar, 8 afetzedeye istihdam sağladı.

        Fırıncı Erol Günal, AA muhabirine, depremden önce dedesinden öğrendiği mesleği sürdürdüğünü ve kasap fırın kültürüyle müşterilerine hizmet verdiğini söyledi.

        Depremde iş yerinin ve evinin ağır hasar gördüğünü dile getiren Günal, afetzede arkadaşlarıyla yeniden ayağa kalkabilmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

        Önce fırın, ardından da kasap açtıklarını anlatan Günal, "Herkesin mesleği ayrıydı, toplandık, iş yeri açmak istedik. Depremden sonra kardeşlerimle bu yöresel lezzetleri yapmak istedik, memleketimizi terk etmek istemedik." dedi.

        - "Mücadele eden kazanır"

        Günal, iş yerinde kağıt kebabı, tepsi kebabı, Belen tava, lahmacun ve pide yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bizim kültürümüzde kasap fırın kültürü olduğu için özellikle bunu devam ettirmek istedik. Özellikle taş fırın olarak devam ettiriyoruz. Biz burayı terk etmek istemedik. 12 kişi birlikte çalışıyoruz. Memleketimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İşlerimiz iyi, gitmeyi düşünmüyoruz. Giden kardeşlerimiz gelsinler, mücadele etsinler. Mücadele etmek her zaman daha güzeldir. Mücadele eden kazanır."

        - "Memleketi terk etmeyeceğiz"

        Cuma Kuş ise depremden önce kasaplık yaptığı iş yerini kaybettiğini dile getirdi.

        Depremden sonra arkadaşlarıyla açtıkları kasap ve fırınla toparlanmaya çalıştıklarını anlatan Kuş, "Depremin hemen sonrasında ilk önce fırınımızı yaptık, daha sonra kasabı kurduk. İşlerimiz yerinde gitti. Memleketi terk etmeyeceğiz. Son günümüze kadar Antakya'dayız." diye konuştu.

        Müşterilerden Bekir Özcan ise kasapta hazırlanarak hemen yanındaki fırında pişirilen yöresel lezzetleri çok beğendiğini söyledi.

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