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        Hatay'da yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:04
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        Hatay'da yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denize ulaştı.

        İlçe sahilinde, kuluçka dönemini tamamlayan deniz kaplumbağaları yuvalarından çıktı.

        Kaplumbağa yavruları kumsaldaki yolculuklarının ardından mavi sulara kavuştu.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, yavruların denizle buluşması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 1500 yuvalama alanı bulunan Samandağ sahilinin deniz kaplumbağaları açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

        Etkinliğe, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ile öğrenciler katıldı.

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