Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

        Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı
        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu
        Hatay'da yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu