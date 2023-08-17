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        Samandağ'da kaymakamlardan kan bağışına destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:55
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        Samandağ'da kaymakamlardan kan bağışına destek
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        HATAY (AA) - Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, koordinatör kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin ile Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla kan verdi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan mobil kan bağış aracını ziyaret eden Kaymakam Aksu, kan bağışında bulunmanın insanlık görevi olduğunu belirtti.

        Bir kişinin vereceği kanın 3 insana şifa olduğunu aktaran Aksu, "Vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımıza, Türk Kızılay'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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