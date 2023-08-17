Hatay'daki bazı STK'lerden "özel afet bölgesi" çağrısı

HATAY (AA) - Hatay'daki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), ortak basın açıklaması yaparak, kentin özel afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, grup adına yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Hatay'da depremlerin ardından sıkıntıların artarak devam ettiğini belirten Çinçin, şunları kaydetti:

"17 Ağustos Marmara Depremi acılarının anılacağı bu günde, bölgemizi yeniden ayağa kaldırmak için daha önce de defalarca yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrar etmek mecburiyetimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. İlimizden göç eden insanların geri dönmeleri, istihdamın ve ekonominin canlanması, ilimizin yeniden ayağa kalkabilmesi için ivedilikle özel afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Felaketin etkisinin en çok yaşandığı bölgemizdeki her konuda devam eden sorunların ancak özel afet bölgesi kapsamında ele alınarak çözüme ulaştırılması, sesimizin duyulduğunu ve unutulmadığımızı gösterecektir."

Milletvekillerini kente davet eden Çinçin, TBMM'nin Hatay için olağanüstü toplanmasını, somut çözümler üretilmesini beklediklerini söyledi.