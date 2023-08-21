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        Gönüllüler depremin vurduğu Hatay'daki sahipsiz hayvanlara desteğini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:57
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        Gönüllüler depremin vurduğu Hatay'daki sahipsiz hayvanlara desteğini sürdürüyor
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        HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki sahipsiz hayvanların yardımına koşan Düzce Hayvanları Koruma Derneği (Bipativer) üyeleri, "can dostlara" destek vermeye devam ediyor.

        Bipativer üyeleri, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı Antakya ilçesinde sahipsiz hayvanlar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Dernek başkanı, emekli madenci Dursun Altıntaş'ın öncülüğünde afetin ilk günlerinde enkazlardaki kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler, sahipsiz hayvanları 6 aydır besliyor.

        Düzce Belediyesi ve vatandaşların desteğiyle temin edilen mamalar, 4 kişilik ekip tarafından belirli noktalara bırakılıyor.

        İlçedeki hayvanseverlerle işbirliği yapan dernek üyeleri, kedi ve köpeklerin parazit tedavilerini de üstleniyor.

        - "Mama dağıtımımız devam edecek"

        Dernek Başkanı Dursun Altıntaş, AA muhabirine, depremin sahipsiz hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi.

        Hem insanlara hem hayvanlara yardım eli uzattıklarını dile getiren Altıntaş, "Depremin ilk anından itibaren sahada yer aldık. Madenci olmam sayesinde insanların enkazdan kurtarılması faaliyetlerine katıldık. Sonrasında mahsur kalan hayvanlar için başlattığımız çalışmada 300 binadaki 40'tan fazla hayvanı sağ çıkardık." diye konuştu.

        Altıntaş, "Deprem bölgesindeki hayvanseverlerle bağımızı koparmadık, hep irtibatta kaldık. Tekrar sahadayız, çok fazla besleme çalışması yaptık. Sadece bir alanda 200 kediye ulaştığımız durumlar oldu." dedi.

        İlçede 2 günlük çalışmada yaklaşık 2 bin kedi ve köpeğe ulaştıklarını anlatan Altıntaş, can dostlar için 1,5 ton mama ve su dağıttıklarını ifade etti.

        Altıntaş, sahada olmadıkları zamanda da ilçedeki hayvanseverlere mama göndereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sokak hayvanları bizim geldiğimizi hissediyor ve heyecanla toplanıyorlar. Kısa bir seslenmeyle bile yanınıza geliyorlar. Canlılar için desteğimiz ve mama dağıtımımız devam edecek. Buradaki hayvanseverlere de mama desteğinde bulunmayı sürdüreceğiz."

        Gönüllülerden Fatma Betül Yalın da afet sürecinde insanlar gibi sahipsiz hayvanların da desteğe muhtaç olduğunu söyledi.

        İlçedeki canlıları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Yalın, "Depremlerin ardından Antakya’dan ayrılmadık. Evimiz ağır hasarlı olduğu için konteyner kentte kalıyoruz. Gün içerisinde mutlaka sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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