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        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:07
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

        Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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