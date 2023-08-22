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        Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:42
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        Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapısuyu Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

        Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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